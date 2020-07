Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato della posizione di Bryan Cristante

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa della posizione di Bryan Cristante che potrebbe giocare nel ruolo di difensore centrale.

«Se dovessimo giocare ancora così, Cristante potrebbe essere una possibilità in mezzo. Smalling non lo avremo e Bryan in quella posizione ha giocato bene perché ci aiuta in fase di costruzione».