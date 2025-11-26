La vittoria dura poco, Allegri gelato: colpa di Maignan - Calcio News 24

Massimiliano Allegri con il suo Milan non hanno nemmeno il tempo di cullarsi sugli allori, dopo la vittoria nel derby contro l’Inter, subito arriva una gatta da pelare.

Maignan il portiere del Milan che, con le sue parate, ha contribuito alla vittoria nel derby ha gelato Massimiliano Allegri e, soprattutto, i tifosi rossoneri. Nonostante il Milan, infatti, abbia vinto il derby ma, soprattutto, sia nelle prime posizioni della classifica, dopo una stagione deludente, i tifosi non riescono a credere a quanto stia succedendo.

Che Maignan sia uno dei portieri più forti del mondo lo dicono in tanti, per non dire tutti, eppure al Milan la situazione non sembra del tutto rose e fiori. La vittoria nel derby con il portiere francese protagonista ha riacceso un interrogativo che da mesi logora tutti.

Allegri gelato da Maignan, il portiere fa sul serio

Senza troppi giri di parole, la vicenda in questione, riguarda il rinnovo di Mike Maignan, l’estate scorsa durante il mercato il portiere è sembrato sul punto di partire. La stagione deludente e disastrosa del Milan l’anno scorso ha influito anche su bilanci.

Via Maignan per avere un pò di respiro economico in attesa di tempi migliori. Via i calciatori con un ingaggio che, in quel momento storico, sembrava troppo per il Milan. Maignan, però, è restato a Milano e con le sue parate ha contribuito a ridare alla difesa del Milan, grazie anche all’intervento di Allegri in panchina, stabilità ed equilibrio.

Maignan via a zero, tifosi sul piede di guerra (Foto IG @magicmikemaignan – calcionews24.com)

E’ chiaro che il tema oggi si riproponga con forza, Maignan va in scadenza a fine stagione e non ci sono voci su un suo rinnovo, non ci sono voci di trattative. I tifosi, anche quelli più illustri, si interrogano increduli.

Proprio Pellegatti durante la trasmisisone Pressing, infatti, ha dichiarato: “Divento matto, perderemo a zero il portiere più forte del mondo. Ho parlato con il suo agente, mi ha detto che gli avevano promesso un rinnovo del contratto a 5 milioni di euro, dopo qualche errore erano scesi a 4 milioni…. ora non ne vogliono più sapere con questo management per una questione di principio”.

Insomma per chi ama i colori rossoneri perdere un portiere come Mike Maignan sembrerebbe da folli, soprattutto, considerando che lo si perde senza far entrare soldi in cassa. La vittoria nel derby potrebbe aver influenzato emotivamente il giudizio dei tifosi ma resta la realtà dei fatti.

Maignan è un ottimo portiere, il Milan sta facendo una ottima stagione, perderlo a fine anno a zero sarebbe davvero una di quelle situazioni inspiegabili. Il calcio, però, è così e lo è il calciomercato. Ai tifosi non resta altro che aspettare e vedere cosa deciderà la società.