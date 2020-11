L’addio di Lapo Elkann a Maradona: «Come se fossi morto io»

Ospite a Verissimo, Lapo Elkann ha dato il suo addio a Diego Armando Maradona

A Verissimo su Canale 5, Lapo Elkann sarà ospite domani per parlare di Diego Armando Maradona. Questa una prima anticipazione delle sue parole.

«È come se fossi morto io, è successo a lui ma poteva capitare a me. Le battaglie che ha combattuto lui, le sofferenze che ha provato per via delle dipendenze sono le stesse che ho provato anch’io e che affrontano milioni di persone. Hanno ironizzato spesso sul web su noi due ma io ero orgoglioso e onorato di essere affiancato a Diego perché era un uomo che generava luce, passione e amore per tutti. Lui veniva dal nulla a differenza mia, ma in comune avevamo i vuoti che combattevamo e colmavamo con le sostanze. Era un amico vero, con il cuore immenso, quasi un fratello per me. Diego ha combattuto in un mondo molto complicato, aveva delle qualità umane pazzesche e va ricordato per le sue grandi doti, che andavano oltre quelle calcistiche».