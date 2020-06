L’agente di Boga: «Non so per chi tiferà tra Napoli e Juventus stasera»

Jeremie Boga guarderà con interesse a Napoli-Juventus: ecco le parole del fratello e agente del giovane attaccante del Sassuolo

Jeremie Boga è uno dei prospetti più interessanti in Serie A. Il fratello Daniel, agente dell’attaccante, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss.

NAPOLI JUVE – «Certamente guarderà Napoli-Juventus. Non so per chi farà il tifo perché sono due club di grande livello. Guarderà e si godrà sicuramente lo spettacolo».

MERCATO – «Le parole di Giuntoli sono molto belle, se poi arrivano da un direttore sportivo di un grande club come il Napoli fanno molto piacere. Jeremie ha apprezzato i complimenti, è sempre bello quando le persone che lavorano nel mondo del calcio apprezzano il suo talento».