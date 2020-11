Zinedine Zidane ha parlato del problema riguardante le troppe partite in calendario

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, durante la conferenza stampa di vigilia della partita contro il Villarreal ha parlato del problema riguardante il calendario troppo fitto.

«À un argomento che mi preoccupa, la salute dei giocatori è la cosa più importante. So che ci sono persone che fanno i calendari e che prendono in considerazione un sacco di cose, ma alla fine i giocatori spendono energie e se non riposano, non sono in condizione di offrire un buon spettacolo».