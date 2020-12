Frank Lampard ha parlato in conferenza alla vigilia della trasferta contro l’Everton: queste le sue parole su Ancelotti

Frank Lampard ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro l’Everton. Queste le sue parole su Ancelotti.

«Direi che si può essere influenzati da altre persone e Ancelotti ha avuto una grande influenza su di me come uomo e come giocatore in quel periodo. Quando penso agli allenatori con cui ho lavorato metto Ancelotti al primo posto».