Frank Lampard ha parlato ai microfoni del club in vista dell’inizio della Premier League: queste le parole del tecnico

Frank Lampard ha parlato ai microfoni del club in vista dell’inizio della Premier League. Queste le parole del tecnico dei Blues.

«Gli altri possono dire quello che vogliono in merito alle nostre credenziali per il titolo. Per quanto mi riguarda siamo finiti molto dietro a Liverpool e Manchester City nelle ultime due stagioni. Come tutti. Quindi dobbiamo prima a pensare a colmare il gap».