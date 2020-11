Lampard: «Mou tecnico di grande talento, sarà dura per noi» – VIDEO

Frank Lampard ha parlato in vista della partita contro il Tottenham

Frank Lampard, allenatore del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa in vista del big match di campionato contro il Tottenham di José Mourinho.

«Non hai un palmares ricco come quello di Mourinho se non sei un allenatore di grandissimo talento. Il calcio è diventato soggetto a reazioni immediate, per tutti. È così di questi tempi, si pensi alle reazioni social. Si giudica duramente. Ma il Tottenham ora è in forma. Hanno ottimi giocatori e un ottimo allenatore. Sarà una gara molto difficile per noi».