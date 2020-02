Lampard: «Non sarà una sfida tra me e Mou. Su Rudiger e il razzismo…» – VIDEO

Frank Lampard fa il punto sulla prossima sfida contro José Mourinho. Poi dedica un pensiero ad Antonio Rudiger

Frank Lampard ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Premier League contro il Tottenham di Josè Mourinho. Queste le parole del tecnico del Chelsea che dedica anche un pensiero ad Antonio Rudiger e ai presunti episodi di razzismo della sfida precedente con gli Spurs.

«Mourinho l’ho affrontato due volte da allenatore e ho grandissimo rispetto per lui. Penso solo a come vincere questa gara. Una sfida contro un allenatore di grandissimo talento, le sue medaglie e i suoi titoli parlano per lui. Lo rispetto».