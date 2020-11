Lampard: «Tutto facile con Timo Werner, davvero soddisfatto di lui» – VIDEO

Frank Lampard ha parlato dopo la vittoria del Chelsea contro il Rennes

Frank Lampard, allenatore del Chelsea, ha parlato di Timo Werner dopo la vittoria in Champions League contro il Rennes.

«Stasera è stato dura, rispetto il Rennes. Sono un’ottima squadra, ma abbiamo fatto le cose giuste sotto ogni aspetto. Werner sta bene, si è adattato in fretta alla Premier League. Lavora per la squadra e per il nostro gioco. Certamente è stato un valore aggiunto che si sia potuto allenare con noi più a lungo degli altri».