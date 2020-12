Lampard: «Werner? Ogni punta ha dei periodi di digiuno. Sull’Arsenal…» – VIDEO

Frank Lampard ha parlato del momento di forma di Timo Werner

Frank Lampard, allenatore del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa del momento di forma di Timo Werner che non riesce a trovare la via del gol.

«Parlo sempre con Werner e non mi sembra frustrato. Chiaramente un attaccante vuole segnare con regolarità perché si viene giudicati per questo. Al tempo stesso, ogni punta ha dei momenti in cui la palla non entra. La cosa positiva è che ha occasioni, con le qualità che ha penetra in area, sfrutta la sua velocità. Ha occasioni e i gol arriveranno».