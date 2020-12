L’aneddoto di Ronaldo su Maradona: «Aveva sempre due orologi per un motivo»

Ronaldo ha ricordato Diego Armando Maradona

Anche Ronaldo, ex storico attaccante dell’Inter, in una intervista a Marca ha voluto ricordare Diego Armando Maradona. Il Fenomeno ha raccontato anche un aneddoto curioso sul Pibe de Oro.

«Diego lascia un’eredità indimenticabile nel calcio e ha cambiato la vita di tante persone. Provo profonda tristezza per la sua morte. Era una persona spettacolare, felice e gioiosa. Ognuno conduce la sua vita privata come meglio può e non dovrebbe essere giudicato per questo. Un giorno dovevamo vederci per cena e lui arrivò con due orologi. Allora gli chiesi come mai ne indossasse due e non uno. Maradona mi disse che sua figlia glieli aveva regalati entrambi e per questo non li toglieva mai. Quando la cena finì me ne diede uno, ma io non volevo accettarlo. Si arrabbiò e allora decisi di accettare. Lo terrò per tutta la vita come ricordo della sua generosità e gentilezza».