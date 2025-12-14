«Hojlund è perfetto nel tridente!». Sentite cosa ha appena detto quel giocatore del Napoli nel pregara - Calcio News 24

Napoli, quel giocatore suona la carica e nel frattempo elogia anche il grande ruolo di Hojlund

In casa Napoli è tempo di reazioni e di risposte sul campo, e a suonare la carica è Noa Lang. L’esterno offensivo azzurro ha parlato alla vigilia del prossimo impegno, sottolineando l’importanza del momento e la necessità di alzare subito il livello dopo le ultime prestazioni non all’altezza delle aspettative.

Lang ha messo in evidenza il potenziale offensivo del Napoli, soffermandosi in particolare sull’intesa con David Neres e Rasmus Højlund. Secondo l’olandese, il tridente azzurro ha tutte le caratteristiche per fare la differenza: velocità, tecnica e capacità di attaccare la profondità. “Siamo un bel tridente”, ha lasciato intendere Lang, ribadendo come il lavoro quotidiano stia aiutando l’attacco del Napoli a trovare sempre più automatismi.

Al tempo stesso, il giocatore non ha nascosto le difficoltà attraversate dalla squadra. Il Napoli sa di non poter più sbagliare approccio e atteggiamento, soprattutto nei momenti chiave delle partite. Per Lang, la parola d’ordine è “reazione”: una risposta mentale prima ancora che tattica, per dimostrare che il gruppo è compatto e pronto a lottare su ogni pallone.

Nel suo intervento, Lang ha anche sottolineato l’importanza della fiducia reciproca all’interno dello spogliatoio del Napoli. L’arrivo di nuovi giocatori e il cambiamento di guida tecnica richiedono tempo, ma i segnali di crescita iniziano a vedersi, soprattutto sul piano dell’intensità e dell’aggressività offensiva.

Il Napoli, dunque, si affida anche alla qualità dei suoi esterni per ritrovare brillantezza e continuità. Lang si sente sempre più coinvolto nel progetto e determinato a prendersi responsabilità importanti, convinto che solo attraverso prestazioni convincenti si possa riconquistare entusiasmo.

La prossima gara rappresenta un passaggio cruciale: il Napoli è chiamato a dare una risposta immediata, e Lang vuole essere uno dei protagonisti di questa ripartenza.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA LAZIO