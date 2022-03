Lanna: «Il progetto di Mancini non può essere interrotto per una partita sbagliata»

Le parole del presidente della Sampdoria, Marco Lanna, sul progetto azzurro e su Mancini

Le parole del presidente della Sampdoria, Marco Lanna, sul progetto azzurro e su Mancini ai microfoni del Il Corriere dello Sport:

«Sono tutti molto dispiaciuto, conoscevano la responsabilità che avevano. Contro la Macedonia non c’è stata partita, ma nel calcio se non segni alla fine paghi. È giusto che ci sia una rivoluzione in vista del prossimo Europeo, ma il campionato non offriva grandi alternative. Non si può distruggere il grande lavoro che è stato fatto in questi anni, Mancini ha fatto tornare l’amore per questa squadra. Deve restare, il progetto non può interrompersi per una partita sbagliata. La sua idea è vincente e deve portarla avanti. Bisogna dargli fiducia e anche i club devono fare la loro parte. Bisogna investire sui giovani e sui settori giovanili».