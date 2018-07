Il Genoa ha problemi di abbondanza in attacco. Sta per arrivare Andrea Favilli e potrebbe partire Gianluca Lapadula, direzione Udinese

«Nella rosa c’è poco equilibrio e dovremo alleggerirci, anche perché non fa bene avere in squadra 8 attaccanti». Parole e musica di Davide Ballardini, allenatore del Genoa, dopo la sconfitta di sabato scorso contro il Magdeburgo. Messaggio recapitato alla dirigenza rossoblù che lavora in entrambi i versi, in entrata e in uscita. Perché, nonostante in ritiro ci siano 9 attaccanti (Ballardini ha ‘dimenticato’ il giovane Zanimacchia), il Genoa continua a fare la spesa in attacco. Preziosi ha l’accordo con la Juventus per l’arrivo di Andrea Favilli. L’attaccante classe ’97, autore di 8 gol in 14 presenze all’Ascoli prima dell’infortunio, è partito alla volta degli Usa con il gruppo di Massimiliano Allegri (i bianconeri giocheranno 4 amichevoli e non hanno attaccanti in rosa, tutti impegnati con le Nazionali al Mondiale, inizieranno a lavorare a Torino solo nei prossimi giorni). Per nuovi attaccanti in entrata c’è bisogno di alcune uscite e Gianluca Lapadula, molto presto, potrebbe fare le valigie.

Il Genoa ha in mano l’accordo con il ventenne belga Moutir Chajia ed è vicino all’intesa anche con Nicola Dalmonte, svincolatosi dopo il fallimento al Cesena, quindi le punte potrebbero diventare 12 (gli ultimi due però potrebbero essere destinati a un prestito per giocare con continuità). C’è grande affollamento nell’attacco rossoblù e Gianluca Lapadula potrebbe essere ‘costretto’ a lasciare. Sul centravanti del Genoa c’è l’Udinese. Il club friulano cerca un nuovo attaccante e ha messo nel mirino l’ex Pescara. Nonostante la volontà del Genoa sia quella di non privarsi del centravanti ex Milan, ci sarà un incontro con l’Udinese per ascoltare la proposta dei Pozzo che potrebbero mettere sul piatto un prestito con diritto di riscatto. L’italiperuviano ha dichiarato di non voler andare via dal Genoa ma l’Udinese è in forte pressing su Lapa e, il mercato, si sa, regala spesso e volentieri sorprese.