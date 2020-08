Lapo Elkann carica la Juve: «Vediamo di vincere stasera»

Lapo Elkann sprona la Juve in vista della sfida di Champions League con il Lione: le parole del cugino del presidente Agnelli

Cresce l’attesa in casa Juve per la sfida contro il Lione in Champions League. Anche Lapo Elkann ha voluto spronare il club bianconero in vista del match.

«Questo è l’inizio di difficili partite che ci aspettano, con il Sogno e la Speranza di raggiungere Lisbona. Sarebbe una meraviglia per tutti i milioni di tifosi juventini in Italia e nel mondo. Forza ragazzi vediamo di vincere stasera».