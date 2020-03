Laura Barriales: «Bisogna preservare la salute delle persone. Sulla Juve di Sarri…»

Laura Barriales, attrice e showgirl, ha rilasciato un’intervista in esclusiva a Juventus News 24. Le sue parole

La vita di Laura Barriales si è spesso incrociata con i colori bianconeri. La showgirl è stata infatti nel 2014/2015 la madrina di Juventus TV. La sua entrata nella realtà juventina in quell’annata ha coinciso con l’arrivo di Massimiliano Allegri, e una stagione conclusa con la vittoria di Scudetto e Coppa Italia e l’amarezza per la finale di Champions League persa contro il Barcellona. Laura Barriales ha parlato così ai microfoni di Juventusnews24.com.

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU JUVENTUS NEWS 24

CORONAVIRUS – «Campionato? Sinceramente non mi aspetto nulla: è talmente un problema così grande e globale che ogni ragionamento improntato solamente sul calcio è superfluo. Certo, ci sono in ballo tanti interessi e anche inevitabilmente economici, come in tutti i settori: la salute, però, viene prima di tutto e prima di ricominciare bisogna pensare a tutelare ogni singolo individuo, portando la soglia del rischio contagio molto vicina allo zero».