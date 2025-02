Laurienté: «Avevo un debito con il Sassuolo. Futuro? La mia idea è questa»

Le parole di Armand Laurienté, attaccante francese del Sassuolo, sul suo futuro con i neroverdi dopo la stagione in Serie B

Armand Laurienté ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sua stagione con il Sassuolo.

RIMANERE IN B – «Io, Berardi e altri di questa squadra abbiamo un debito morale verso il club, vogliamo riportarlo in Serie A. Domenico, poi, ha un modo unico di coinvolgere tutti. È l’anima dello spogliatoio. Mette la sua esperienza al servizio di tutti, un leader. Le mie difficoltà iniziali? Avevo bisogno di capire la categoria, gli avversari, come muovermi in campo, il mio ruolo. Le voci di mercato non mi hanno condizionato, quelle ci sono ogni anno. Per tutti».

MANCA LA SERIE A? – «Mi manca gustare il palcoscenico. Una volta che lo provi non vedi l’ora di tornarci».

FUTURO – «Intanto proviamo a riportare il Sassuolo in A e poi si vedrà».