Lautaro Barcellona, l’argentino ha già detto sì ma ad una condizione. I dettagli

Dalla Spagna assicurano che Lautaro Martinez abbia già detto sì al Barcellona: i catalani sperano di inserire Vidal nell’affare

Dalla Spagna sono sicuri: Lautaro Martinez ha detto sì al Barcellona. A riferirlo è il quotidiano Sport, che spiega come l’argentino abbia posto una condizione essenziale. Non ci sarà nessuna forzatura da parte sua per il passaggio in blaugrana, vista la grande riconoscenza provata per l’Inter.

Serve che il club catalano faccia un’offerta adeguata all’Inter. Lautaro avrebbe sul tavolo anche le offerte di Chelsea e City, ma giocare con Messi al Camp Nou resterebbe il suo sogno. Il Barcellona spera di inserire Arturo Vidal nell’affare, per provare ad abbassare l’esborso per l’argentino.