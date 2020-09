Lautaro Barcellona, i blaugrana non mollano l’attaccante argentino. L’eventuale partenza di Luis Suarez sarà decisiva

Lautaro Martinez-Barcellona, una storia d’amore infinita che ancora deve sbocciare. I catalani, però, sono tornati all’assalto del Toro, come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport.

SCENARI – Si riapre la strada che porterebbe l’argentino al fianco di Leo Messi. Bartomeu – si legge sul quotidiano – ha incaricato Mendes di far cassa per trovare i soldi da girare all’Inter. I nerazzurri, però, non aspetteranno gli ultimi giorni di mercato: la riunione tra i dirigenti e l’entourage del calciatore si avvicina.