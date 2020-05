Lautaro Barcellona, il presidente del Racing: «Ho parlato con il suo entourage»

Il presidente del Racing de Avellaneda, Victor Blanco, ha parlato del futuro di Lautaro Martinez. Le sue parole

Il presidente del Racing de Avellaneda ha parlato a Tyc Sports del futuro di Lautaro Martinez, ex giocatore biancoazzurro. Il club argentino ricaverebbe 10% da una sua cessione.

«Ho avuto colloqui con l’entourage di Lautaro e so che il Barça lo segue da vicino. Penso che il ragazzo deciderà in ogni caso per il suo bene. Noi tutti vogliamo che sia felice e che giochi dove davvero vuole giocare».