Lautaro Barcellona, Tebas aiuta l’Inter: limitazioni al mercato per i blaugrana

Javier Tebas, presidente della Liga, potrebbe tendere la mano all’Inter per trattenere Lautaro Martinez in nerazzurro

Potrebbe arrivare un clamoroso aiuto dalla Spagna all’Inter per trattenere Lautaro Martinez a Milano. Secondo quanto riporta Sky Sport, Javier Tebas sarebbe pronto ad ufficializzare un provvedimento atto a limitare le operazioni di mercato per le tre big spagnole (Real Madrid, Atletico Madrid e Barcellona).

Il presidente de LaLiga, infatti, vorrebbe limitare il raggio d’azione in sede di mercato delle tre squadre permettendogli di investire solo il 25% di quello che hanno incassato dalle cessioni. Secondo Sky, il Barça, avrebbe quindi bloccato Pierre Emerick Aubameyang (nome caldo anche per l’Inter) viste le difficoltà per Lautaro Martinez.