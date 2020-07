Lautaro Inter, arriva la richiesta del Barcellona di non alzare la clausola: l’affare si può chiudere nel 2021, anche col rinnovo

Rinnovo, clausole e promesse. L’estate dell’Inter e di Lautaro Martinez si fa sempre più calda, viste le ultime richieste del Barcellona, come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Il club blaugrana, secondo le indiscrezioni, avrebbe chiesto al giocatore di non alzare la clausola rescissoria in sede di rinnovo, per poter tentare l’acquisto nell’estate 2021. Una mossa a sorpresa, che potrebbe creare non pochi disagi in un’eventuale trattativa.