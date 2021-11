Lautaro Martinez: «La qualificazione al Mondiale è un sogno»

Il commento di Lautaro Martinez dopo il pareggio con il Brasile che ha regalato il pass all’Argentina per il Mondiale in Qatar

Obiettivo centrato per l’Argentina di Lautaro Martinez che strappa il pass per Qatar 2022 dopo lo 0-0 contro il Brasile. Le parole del Toro ai microfoni di Tyc Sport.

DICHIARAZIONI – «Sono felice per questo grande anno che abbiamo fatto con la nazionale. La verità è che non si vedeva da molto tempo. Prima la Copa America e ora una qualificazione con quattro giornate d’anticipo. Dobbiamo proseguire come squadra e gruppo, siamo sulla strada giusta. Siamo un gruppo di fratelli. Quando uno non sta bene lì si vede il gruppo e questa è la cosa più importante. Adesso bisogna chiudere queste quattro giornate e conquistare la maggior parte dei punti per finire il più avanti possibile. Abbiamo festeggiato perché realmente è un sogno, una grande gioia. Speriamo di continuare così, migliorando come squadra e come gruppo. Speriamo di poter arrivare al meglio ai prossimi traguardi».