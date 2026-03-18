Lautaro Martinez, regalo di Scaloni a Chivu: niente convocazione. E spunta una sorpresa inattesa…

Lautaro Martinez fuori dalla lista dell’Argentina: assist a Chivu e una sorpresa nella convocazione. I dettagli

Scossa in casa Argentina: Lionel Scaloni ha ufficializzato i convocati per l’amichevole contro il Guatemala e, a sorpresa, ha deciso di lasciare a Milano Lautaro Martinez. Una scelta inattesa per un giocatore considerato un pilastro della Selección, ma che in casa Inter viene accolta con sollievo: Cristian Chivu potrà contare sul suo capitano nella volata scudetto, con 68 punti da difendere e un finale di stagione ad alta tensione.

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La decisione del CT rappresenta un segnale forte. Scaloni sembra voler sperimentare nuove soluzioni offensive e, allo stesso tempo, preservare Lautaro dopo le fatiche accumulate tra campionato e coppe. L’assenza del viaggio intercontinentale permetterà al numero 10 nerazzurro di concentrarsi sul recupero fisico e sulla gestione delle energie in vista delle ultime settimane decisive.

La vera sorpresa della lista è però la convocazione di Tomas Palacios. Il difensore, un tempo oggetto misterioso in Italia, è diventato un idolo dell’Estudiantes grazie a una crescita impressionante che lo ha riportato al centro del progetto albiceleste. La sua ascesa, culminata con la chiamata di Scaloni, certifica il talento di un centrale capace di imporsi nel campionato argentino dopo il passaggio a San Siro e di guadagnarsi un ruolo da protagonista nel nuovo ciclo della nazionale.