Lautaro: «Penso solo all’Inter. Gol? Quando non segno sono scarso»

Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Champions League contro il Real Madrid.

«Lavoro per me, per l’Inter e per i miei compagni. Quando segni sei un fenomeno, quando non lo fai sei scarso. A volte riesco a farlo e altre volte no, ma penso solo alla Serie A e fare bene con la maglia nerazzurra. Dalla mia parte sono sempre tranquillo, con testa bassa e umiltà”.