Lautaro, Pjanic e Koulibaly: quanti campioni rischiano di salutare la Serie A

Lautaro Martinez, Miralem Pjanic e Kalidou Koulibaly: tanti campioni rischiano di salutare il nostro campionato

Lautaro, Pjanic, Koulibaly, Rabiot, Higuain: sono tanti i nomi pesanti della Serie A pronti a fare la valigia. La Gazzetta dello Sport spiega che molte stelle del nostro campionato rischiano di salutare l’Italia per approdare in lidi più ricchi.

A Barcellona restano in attesa di segnali importanti da Milano e Torino: Lautaro e Pjanic sono infatti in cima alla lista della spesa dei catalani. Per l’argentino la storia è sempre la stessa: l’offerta dei blaugrana (80 milioni per un giocatore) è stata rispedita al mittente. Se l’Inter dovrà cedere il Toro sarà a causa del pagamento della clausola di 111 milioni. Non un euro di meno. Per il bosniaco, invece, la trattativa è apertissima, il punto di incontro sono le contropartite, con De Sciglio anche lui destinato al Barça. L’indiscrezione di Sport ieri è puro fantamercato. La Juve vuole solo il 23enne centrocampista brasiliano Arthur, che nelle ultime settimane ha detto più volte di voler restare al Barça. In caso di resistenza a oltranza, il tavolo salta.

Oltre a Pjanic anche Higuain e Rabiot potrebbero salutare. Il Pipita scade nel 2021 e guadagna 7,5 milioni: sullo sfondo c’è il ritorno in Argentina dal River Plate (con Carrascal in cambio) o un’esperienza nella Mls. Il francese costa 315mila euro a partita e rende poco, molto al di sotto delle aspettative bianconere di un’estate fa. Nel suo futuro potrebbe esserci la Premier, con Everton e Manchester United in lizza.

La Rosea riporta anche che l’Inghilterra sarà con tutta probabilità la prossima destinazione di Kalidou Koulibaly. Il presidente Aurelio De Laurentiis per il senegalese parte da una valutazione base di 100 milioni, cifra offerta un’estate fa dal Manchester United e rifiutata dal Napoli: arrivare a tanto adesso sembra difficile, ma incassare 70- 80 milioni non è impossibile. In casa Lazio potrebbe partire Sergej Milinkovic-Savic (United e Psg su di lui), al Milan Paquetà. All’Atalanta i nomi mercato sono Castagne, Gosens e Gollini ma è difficile che Gasp lasci andare tutti e tre. Anche alla Roma la lista dei gioielli in mostra è lunga: Under, Kluivert, Diawara e Cristante valgono tra 25 e 35 milioni.