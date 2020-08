Lautaro suona la carica: «Siamo l’Inter, dobbiamo vincere»

L’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di PPTV a poche ore da Inter-Siviglia. Ecco alcune dichiarazioni

«Per me è lo stesso affrontare una squadra o l’altra. Siamo l’Inter, dobbiamo vincere. Abbiamo l’obiettivo di vincere la Coppa contro qualsiasi squadra. Stavolta tocca al Siviglia, dobbiamo pensare a loro e a fare il meglio per portare la Coppa a Milano. Abbiamo un avversario forte, che ha vinto tante finali. Dobbiamo prepararci e arrivare al meglio alla partita fisicamente e mentalmente. Loro hanno giocatori di qualità, che cercando l’uno-due per arrivare in porta».