Lazaro: «Ritorno all’Inter? Non mi preoccupo di questo al momento»

Il laterale austriaco Valentino Lazaro ha parlato del suo futuro, in bilico tra l’Inter e il Newcastle. Le ultimissime notizie

Valentino Lazaro, calciatore di proprietà dell’Inter in prestito al Newcastle, ha parlato al portale austriaco Sport.oe24.at dicendo la sua sul possibile riscatto da parte degli inglesi: «Non mi devo preoccupare di questo al momento. Ora l’obiettivo è giocare con regolarità, ho scelto il Newcastle per questo motivo».

«Indipendentemente dall’opzione di riscatto, i sono diversi fattori che concorrono alla decisione. Quindi devo anche decidere e chiarire cosa voglio ed è giusto per me. Inter? Sto studiando l’italiano in maniera autonoma e mi tengo in contatto con alcuni calciatori, in particolare con Lukaku».