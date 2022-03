Lazio, a Cagliari torna la difesa “titolare”: riecco Acerbi con Luiz Felipe

Contro il Cagliari, l’allenatore della Lazio Sarri ritroverà dal 1′ la coppia difensiva composta da Acerbi e Luiz Felipe

Francesco Acerbi è pronto al rientro. Il centrale della Lazio, fermo dallo scorso 6 gennaio quando si infortunò alla mezzora del primo tempo contro l’Empoli, tornerà al centro della difesa nella sfida di sabato sera contro il Cagliari in trasferta.

Sarri sorride ed è pronto a ricomporre la coppia con Luiz Felipe che manca appunto da 58 giorni. Come riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola, in attesa di conoscere il proprio futuro (l’argomento verrà affrontato a fine stagione), Ace vuole contribuire al ritorno della Lazio in Europa.

