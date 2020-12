Lazio, Acerbi in campo con il Napoli? Leiva e Fares torneranno nel 2021

Francesco Acerbi proverà a stringere i denti e tornare in campo contro il Napoli. Leiva e Fares si rivedranno nel 2021

Infermeria pienissima a Formello. Inzaghi dovrà far fronte ad una vera emergenza per le ultime partite del 2020 contro Napoli e Milan. Tuttavia contro i partenopei, il tecnico potrebbe contare di nuovo su Francesco Acerbi.

Come riporta il Corriere dello Sport, l’infortunio subìto dal Leone nel match contro l’Hellas Verona non è grave e potrebbe già essere a disposizione per la sfida con il Napoli. Lucas Leiva e Mohamed Fares, invece, torneranno solo a gennaio.

Il brasiliano viene da sette partite in 21 giorni, precedute da due settimane di isolamento a causa della positività al Coronavirus. La sua condizione fisica non è delle migliori e la Lazio non vuole rischiare di perderlo per più tempo. L’algerino, invece, è alle prese con un problema muscolare che si è riacutizzato prima della sfida con il Benevento.