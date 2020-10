Lazio, Acerbi suona la carica: «Cambiamo rotta»

Francesco Acerbi ha suonato la carica dopo la sconfitta della Lazio contro la Sampdoria

Francesco Acerbi, difensore della Lazio, cerca di risollevare la squadra dopo il pesante k.o. per 3-0 in casa della Sampdoria. Il centrale biancoceleste, attraverso il suo profilo Twitter, ha scritto un messaggio per caricare il gruppo.

«Riuniamoci per cambiare rotta tutti insieme, subito!».