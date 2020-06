Lazio, aria pesante a Formello: Lotito vuole difendere l’immagine della società dai presunti attacchi degli ultimi giorni

Si respira un’aria pesante a Formello. Negli ultimi tempi il club biancoceleste è stato al centro di varie polemiche: prima gli scontri sulla ripresa, poi il mancato pagamento degli stipendi, le partitelle abusive e in fine il caso Zarate.

Come spiega il Corriere dello Sport, Lotito vuole difendere l’immagine della società. La Lazio ha infatti paura di essere sotto attacco e teme di perdere lo scudetto per questo. Il club è pronto, nel caso in cui fosse necessario, ad agire per vie legali.