Lazio, Baroni: «Volevamo solo passare, sulla tripletta di Noslin dico questo»

Le parole di Marco Baroni, allenatore della Lazio, nel post partita degli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Napoli. I dettagli

Marco Baroni ha parlato a Mediaset nel post partita di Lazio-Napoli di Coppa Italia.

VITTORIA DEL GRUPPO – «Hysaj ha fatto una grande partita. Purtroppo non è in lista ma ci ha sempre dato una mano, insieme ad Akpa e Basic. Ha risposto bene sul campo. Sono contento per come abbiamo interpretato la partita da subito, con personalità, come siamo noi. Quello che ci interessava era passare il turno, per noi era importante e lo abbiamo fatto con una buona partita».

NOSLIN – «L’ho già avuto. Quando abbiamo parlato con la società lui era in linea con i programmi. Abbiamo cercato di ripartire togliendo qualcuno che ha fatto la storia della Lazio. Siamo ripartiti con i giovani, era uno dei ragazzi che ha impattato bene nel campionato. E’ un ragazzo sano, ha qualità per giocare su tutti i ruoli d’attacco. Ha fatto molto bene oggi, ha dato sempre pressione, ha dato profondità. E’ un ragazzo per bene, lavora, vuole migliorarsi. Gli daremo spazio e tempo per crescere».

LAZIO PARTITA A FARI SPENTI – «Siamo una squadra che deve giocare a pallone. Abbiamo qualità, da subito la squadra ha capito le linee guida, cosa volevamo proporre. Si è buttata dentro il lavoro. Da subito ho detto che per provare a essere protagonisti nelle tre competizioni dovevamo ritenere tutti titolari. Lo stiamo facendo, i ragazzi mi danno l’opportunità perchè lavorano forte, lavorano bene. Non parlo di seconde linee, non li ritengo così. Tutte le volte che vanno in campo i ragazzi danno un grande contributo».

SI ASPETTAVA UNA CRESCITA COSI’ – «Dal primo giorno di ritiro ho trovato una squadra molto partecipativa. E’ andata in direzione della nostra proposta, è una squadra che è bello allenare, nel lavoro quotidiano è sempre molto partecipe. Sono anche convinto che questa squadra ha ampi margini di miglioramento. Sono convinto, dobbiamo crescere. Dobbiamo creare il tessuto ai giovani per aumentare dal punto di vista dello spessore. Hanno potenzialità anche dal punto di vista della tenuta mentale. Qualcosa pagheremo, ma non snaturandoci mai, andando alla ricerca del calcio che vogliamo fare».