Lazio-Bayern Monaco, le probabili formazioni: Immobile sfida Lewa

A poche ore dal fischio d’inizio di Lazio-Bayern Monaco di Champions League, ecco le probabili formazioni scelte dai due tecnici

Ancora poche ore e poi il fischietto dell’israeliano Grinfeeld sancirà l’inizio di Lazio-Bayern Monaco, super sfida di Champions League. Allo Stadio Olimpico di Roma, le due squadre si affronteranno per l’andata degli ottavi di finale.

In queste ore, i due allenatori, Simone Inzaghi e Hans Flick, stanno valutando le ultime scelte per i 22 che scenderanno in campo. Secondo il Corriere dello Sport, nella sfida tra Immobile e Lewandowski, saranno fondamentali i difensori: per i biancocelesti ci sarà Acerbi con Musacchio e Patric, mentre per i bavaresi ci saranno Boateng e Hernandez. Ecco, dunque, le probabili formazioni di Lazio-Bayern Monaco:

LAZIO (3-5-2) – Reina; Musacchio, Acerbi, Patric; Marusic, Luis Alberto, Leiva, Milinkovic-Savic, Lazzari; Correa, Immobile. All.: Inzaghi.

BAYERN MONACO (4-2-3-1) – Neuer; Sule, Boateng, Hernandez, Davies; Kimmich, Alaba; Sané, Goretzka, Coman; Lewandowski. All.: Flick.