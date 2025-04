Lazio-Bodo Glimt, il tabù della remuntada: i biancocelesti non sono mai riusciti a recuperare 2 gol di svantaggio

Tutti i numeri delle rimonta nella storia della Lazio in vista del ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Bodo Glimt

I numeri sono talvolta impietosi, ma la legge collegata ad essi è fatta apposta perché prima o poi li si riesca a cambiare. Potrebbero essere questo il senso – o se volete, l’ipoteca – di Lazio-Bodo Glimt, con la squadra di Baroni chiamata a ribaltare un 2-0 sfavorevole patito in Norvegia. L’impresa è difficile, ma non impossibile. Anche se la storia dice il contrario. La Lazio non ha mai rimontato due gol di svantaggio in Europa e, più in generale, solo in 3 circostanze su 15 è riuscita a ribaltare il verdetto sfavorevole della prima gara.

I tre precedenti a proprio favore risalgono al 1975-76 contro il Chornomorets Odessa nella Coppa Uefa 1975-76 (3-0 al ritorno con tripletta d Chinaglia dopo l’1-0 dell’andata); due anni dopo sconfitta di misura in Portogallo col Boavista e 5-0 all’Olimpico; infine, nel 2017-18, in Europa League, 5-1 nella seconda gara dopo il ko per 1-0 in Romania con lo Steaua Bucarest. C’è poi anche un precedente nei preliminari di Champions League nel 2001-02: 2-1 patito in Danimarca col Copenaghen, 4-1 a proprio favore a Roma. Castellanos e compagni potrebbero scrivere giovedì una piccola storia, l’ambiente è carico per raggiungere la semifinale dell’Europa League.