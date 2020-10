Lazio-Borussia Dortmund, le probabili formazioni: Immobile sfida Haaland

Ciro Immobile torna al centro dell’attacco per la Lazio per il debutto in Champions League contro il Borussia Dortmund di Erlng Haaland

La Lazio torna in Champions League 13 anni dopo l’ultima volta e il tecnico Simone Inzaghi, come riporta Gazzetta dello Sport, non sembra avere dubbi di formazione.

Davanti gioca Ciro Immobile con Joaquin Correa al suo fianco, sulle fasce spazio a Marusic e Fares.

Tutto confermato anche per il Borussia Dortmund con Reus e Jadon Sancho ad agire alle spalle di Erling Haaland.