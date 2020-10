Allo stadio Olimpico, la prima giornata del gruppo F della Champions League 2020/21 tra Lazio e Borussia Dortmund: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

Allo stadio Olimpico Lazio e Borusia Dortmund si affrontano nel match valido per la prima giornata del gruppo F della Champions League 2020/2021.

Sintesi Lazio Borussia Dortmund 2-1 MOVIOLA

71′ Gol Borussia Dortmund – Missile di Haaland che beffa la Lazio sfruttando un cross rasoterra

66′ Doppio cambio Lazio – Fuori Milinkovic e Correa, entrano Akpa Akpro e Muri

65′ Sostituzione Favre –Furori Piszczek, dentro Brandt

61′ Doppio giallo BVB –Ammonito Delaney per una brutta entrata su Marusic, il montenegrino, travolto, resta a terra: entrano i sanitari. Cartellino anche per Reyna per un fallo su Milinkovic

57′ Assedio Lazio – Si lancia Correa che si libera agilmente della difesa giallonera, calcia in porta senza successo, sul rimpallo va Immobile che prova la conclusione a cui si oppone Hitz coi pugni. Ferma tutto l’arbitro per fuorigioco del numero 17

53′ Disimpegno Acerbi –Bella chiusura del difensore su Haaland

51′ Cambio Inzaghi – Resta a terra Luiz Felipe dopo l’allungo su Haaland, il brasiliano – reduce da un infortunio – è costretto ad uscire: al suo posto Hoedt

49′ Azione personale di Haaland –Il giocatore si porta in solitudine a tu per tu con Strakosha e scarica in porta, scherma Strakosha ma non trattiene la palla, la spazza via Luiz Felipe

46′ Squadre in campo – Nessun cambio per Inzaghi; Favre rileva Bellingham per Reyna

SECONDO TEMPO

45′ Recupero – Si gioca per un altro minuto

42′ Giallo Luis Alberto – Luiz Felipe commette fallo, ma l’arbitro sanziona lo spagnolo

37′ Sfiora il gol Luis Alberto – Nell’ennesimo corner concesso, la Lazio sfiora il tris dalla bandierina. Hits respinge

35′ Ancora avanti i biancocelesti – Siluro di Leiva dalla distanza, salva Piszczek che devia il tiro di testa

28′ Svista Lazio – Haaland si improvvisa assist man e serve Munire che calcia direttamente in porta: la palla si spegne sul fondo

23′ GOL LAZIO – Calcio d’angolo dalla sinistra e spizzata di Luiz Felipe che, complice una carambola sulla testa di Hitz, raddoppio per la Lazio

22′ Correa a un passo dal gol – Regalo di Hummels che cicca il pallone lasciando strada libera a Correa. L’argentino, tutto solo davanti a Hitz lo centra e si guadagna un angolo

20′ Brivido BVB – Sponda di Harland per Guerreiro che intraprende l’azione personale con una serpentina tra la difesa della Lazio. Strakosha risponde in modo repentino e salva il risultato

14′ Immobile ispiratissimo – Salva tutto Hitz sulla ripartenza della Lazio, Patric verticalizza per Immobile che tenta la conclusione. Il portiere gli nega l’esultanza

11′ Corner Borussia – Colpo di testa di Piszczek sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma che non preoccupa Strakosha

5′ Vantaggio Lazio – La sblocca subito Immobile favorito da Leiva: controlla la palla il numero 17 e batte Hitz

4′ Squadre in campo – La Lazio si porta subito in avanti con il solito duo Luis Alberto-Immobile

1′ Fischio di inizio – Tutto è pronto: l’arbitro dà il via!

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Immobile

Lazio Borussia Dortmund 2-0: risultato e tabelloni

MARCATORI: Immobile 5′; Hitz (aut.) 23′

AMMONITI: Luis Alberto 42′; Delaney 61′; Reyna 61′

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe (51′ Hoedt), Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic (Akpa Akpro 66′), Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa (Muriqi 66′), Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi

BVB (3-4-2-1): Hitz; Piszczek, Hummels, Delaney; Meunier, Witsel, Bellingham (46′ Reyna), Guerreiro; Reus, Sancho; Haaland. Allenatore: Lucien Favre.