Lazio, buone notizie per Inzaghi: Acerbi è quasi pronto

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi potrebbe recuperare Francesco Acerbi in tempo per la partita di domani sera contro il Napoli

Arrivano buone notizie dall’infermeria per il tecnico della Lazio Simone Inzaghi. Come riporta Corriere dello Sport, l’allenatore biancoceleste potrebbe recuperare Francesco Acerbi in tempo per la partita di domani sera contro il Napoli.

Il difensore si era infortunato nel corso della partita con il Verona ma se i provini che sosterrà questo pomeriggio e domani nella sessione di rifinitura dovessero dare ottimi riscontri sarà regolarmente in campo.