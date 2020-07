Lazio Cagliari, i convocati di Zenga: out Cigarini e lo squalificato Carboni

I convocati di Walter Zenga per Lazio-Cagliari: ritorna Ionita dalla squalifica, sempre escluso Cigarini per “scelta tecnica”

Sono stati resi noti i convocati di Walter Zenga per la trasferta del suo Cagliari contro la Lazio, in programma domani alle 21:45 allo stadio Olimpico di Roma.

Il tecnico rossoblù fa a meno ancora di Luca Cigarini, escluso per “scelta tecnica” per la terza gara consecutiva. Ritorna Ionita dalla squalifica, mentre sono sempre out i soliti infortunati: Oliva, Pellegrini, Nainggolan e Pavoletti. In lista anche i Primavera Marigosu, Lombardi e Gagliano.

Portieri: Rafael, Cragno, Ciocci;

Difensori: Mattiello, Klavan, Pisacane, Lykogiannis, Ceppitelli, Faragò, Walukiewicz;

Centrocampisti: Rog, Birsa, Nandez, Ionita, Marigosu, Lombardi, Ladinetti;

Attaccanti: Joao Pedro, Paloschi, Pereiro, Ragatzu, Simeone, Gagliano.