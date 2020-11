Lazio, Caicedo: «Punto che vale oro. Quanti ricordi con lo Zenit»

Felipe Caicedo, attaccante della Lazio, ha parlato al termine del match di Champions League contro lo Zenit

«Segnare allo Zenit? Significa tanto perché ho giocato qui in Russia e mi sono tornati in mente ricordi importanti, ho aiutato la squadra e dopo il gol abbiamo avuto occasioni importanti. Abbiamo dominato la partita, Acerbi ha fatto un assist importante, la squadra sta stringendo i denti per superare questi momenti. Questo punto vale oro, la partita era difficile e lo sapevamo, hanno un attaccante importante e di spessore, avevamo visto i video. Sanno giocare a calcio, sono campioni di Russia non a caso. Hanno cambiato parecchio perché hanno giocato col 4-4-2 e non lo fanno di solito. Siamo sulla strada giusta. Sono entrato bene, la squadra era in difficoltà, ma ci siamo tranquillizzati dopo il gol».