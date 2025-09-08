Lazio News
Lazio, Sarri valuta il cambio di modulo: possibile svolta tattica per rilanciare la stagione
Lazio, Sarri valuta il cambio di modulo: possibile svolta tattica per rilanciare la stagione dei biancocelesti
Maurizio Sarri, allenatore della SS Lazio dal 2021 e riconosciuto per il suo calcio organizzato e propositivo, aveva già lasciato intendere fin dal suo arrivo che non avrebbe escluso alternative tattiche per rendere la squadra meno prevedibile e valorizzare al meglio le qualità individuali.
Attacco sotto la lente
Il reparto offensivo è quello maggiormente osservato. Il gol di Mattia Zaccagni – esterno offensivo classe 1995, rapido e abile nell’uno contro uno – contro l’Hellas Verona è stato un esempio lampante. L’azione, nata da un assist di grande precisione di Taty Castellanos, centravanti argentino arrivato nell’estate 2023, ha mostrato come i due, giocando vicini, riescano a dialogare quasi a memoria. Una triangolazione rapida e di prima intenzione ha portato a una rete da manuale, evidenziando il potenziale di una coppia d’attacco affiatata.
L’ipotesi del 4-3-1-2
Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Sarri starebbe seriamente valutando il passaggio dal consueto 4-3-3 al 4-3-1-2. Entrambi i moduli fanno parte del bagaglio tattico del tecnico toscano: il 4-3-1-2 aveva regalato ottimi risultati ai tempi dell’Empoli, mentre a Napoli non aveva prodotto gli stessi frutti.
Per oltre un decennio, Sarri ha privilegiato il 4-3-3, marchio di fabbrica della sua carriera. Tuttavia, la Lazio si trova ora in una fase in cui servono nuove idee per sorprendere gli avversari e dare nuova linfa al gioco.
Un cambio per aumentare la pericolosità
Il 4-3-1-2 permetterebbe di sfruttare al massimo le doti di un trequartista puro, capace di rifinire l’azione e servire due punte in costante dialogo. Questa soluzione potrebbe aumentare la pericolosità sotto porta e offrire più varianti offensive, soprattutto contro squadre che si chiudono in difesa.
Se Sarri decidesse di rispolverare questo modulo, la Lazio potrebbe ritrovare freschezza e imprevedibilità, elementi che in alcune partite sono mancati. Un ritorno al passato che, paradossalmente, potrebbe rappresentare la chiave per il futuro biancoceleste.
Lazio, in Portogallo si scatena una polemica sulla convocazione di Nuno Tavares
Zaccagni tra Lazio e Nazionale: il capitano biancoceleste: «Orgoglioso di indossare questi colori»