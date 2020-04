Lazio, Cataldi: «Scudetto? Non baratterei solo una cosa per vincerlo»

Le parole del centrocampista della Lazio, Danilo Cataldi, in vista della ripresa del campionato e sullo Scudetto

Il giocatore della Lazio, Danilo Cataldi, ha parlato a Lazio Style Radio: «Il campo mi manca e mi mancano anche lo staff, i compagni, mi manca tutto. È fisiologicamente necessario avere quelle due o tre ore di allenamento, però cerchiamo di rispettare le disposizioni e spero di rivedere presto tutti quanti».

«A cosa rinuncerei per lo Scudetto? Chiedetemi tutto, baratterei ogni cosa per lo scudetto, tranne la mia famiglia, sarebbe meraviglioso. Lo Scudetto è un titolo bellissimo, significa avere una continuità impressionante di risultati in un campionato composto da 20 squadre».