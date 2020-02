Lazio, che risposta dai tifosi! Media spettatori vicina alle 40mila unità

Anche il pubblico della Lazio è da primato: la media spettatori tocca le 40mila unità e non accadeva da quasi vent’anni

Il sogno scudetto della Lazio non è alimentato solamente dagli straordinari risultati raggiunti dalla squadra di Inzaghi ma anche dall’incredibile spinta del popolo biancoceleste.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, sabato pomeriggio saranno almeno in 40 mila all’Olimpico i tifosi che spingeranno la Lazio a conquistare un primo posto che potrebbe durare fino a domenica sera se la Juve dovesse battere l’Inter o anche di più in caso di risultato diverso nel big-match dello Stadium. Un numero che è perfettamente in linea con quello della media spettatori fatta registrare finora dalla squadra biancoceleste. Che nelle 13 partite interne già giocate ha appunto avuto una media di 39.308 spettatori. La quinta della Serie A. Numeri che all’Olimpico non si vedevano da vent’anni.