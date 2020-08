Lazio, colpo in prospettiva: arriva il cugino di Nasri

View this post on Instagram

Je suis fier et très heureux de vous annoncer la signature de mon premier contrat professionnel au sein de @official_sslazio . Aujourd’hui est l’aboutissement de nombreux efforts acharnés, sacrifices mais surtout le résultat d’un dur labeur et de persévérance . Un grand merci à ma famille pour leur soutien inconditionnel, ainsi qu’à mes amis et proches sans qui rien n’aurait été possible. Mais aussi à tous les clubs qui m’ont permis d’évoluer à leur côté et plus particulièrement à mon club de cœur le @fcseptemes.officiel . Je remercie également la Lazio pour l’opportunité offerte. Le plus dur reste à venir. Une nouvelle page s’ouvre, avec une nouvelle histoire à écrire ✍️ #graziemianuovasquadra