Lazio con vista Champions League: il punto sugli infortunati

Lazio, infermeria piena in vista del Bruges in Champions League: ecco il punto sugli infortunati in casa biancoceleste

Una vigilia d’allarme. Meno male che l’impresa col Borussia ha regalato tre punti fondamentali per la classifica nel girone della Lazio. Altrimenti con il Bruges sarebbe prevalso lo sconforto. Oltre ai lungodegenti Radu e Lulic e a Strakosha, Armini, Cataldi (già da giorni indisposti), non partono per la trasferta Champions nemmeno Leiva e Luiz Felipe, alle prese con la febbre e, in tempi di Coronavirus, mandati subito a casa per precauzione. Ora la Lazio è in ansia anche perché ieri ha effettuato i test di squadra molecolare e oggi c’è il pericolo possano esserci altre brutte sorprese.

Inzaghi è preoccupato perché pure Luis Alberto non sta bene e perché a centrocampo dovrà rinunciare anche ad Escalante. C’è quasi un intero undici, insomma, in infermeria in questo delicato frangente. Sono usciti per fortuna almeno Vavro e Pereira. Occhio anche ai test Uefa: la scorsa settimana Hoedt era risultato positivo e poi negativo il giorno successivo al tampone.