Lazio, dati entusiasmanti dagli abbonamenti: vicino il record. I tifosi rispondono alla grande nonostante l’incertezza e il mercato bloccato

Non si arresta l’ondata d’amore dei tifosi della Lazio. La campagna abbonamenti per la stagione 2025/26 continua a registrare numeri in costante crescita, testimoniando una passione che va oltre ogni risultato e competizione. L’ultimo dato ufficiale riporta il superamento di una soglia importantissima, che avvicina il club a un risultato storico.

Un’ondata d’amore: superata quota 27.500

Secondo gli ultimi aggiornamenti, sono state vendute più di 27.500 tessere per assicurarsi un posto allo Stadio Olimpico per le partite casalinghe della squadra di Maurizio Sarri. Un numero di grande prestigio, reso ancora più significativo dal fatto che la prossima stagione vedrà la Lazio impegnata solamente nelle competizioni nazionali, ovvero il campionato di Serie A e la Coppa Italia. Questa cifra dimostra l’attaccamento incondizionato del popolo biancoceleste.

Obiettivo record: nel mirino il podio dell’era Lotito

Con questo risultato, la Lazio si avvicina a grandi passi a un traguardo storico. L’obiettivo, ora, è quello di entrare sul podio delle migliori campagne abbonamenti dell’era Lotito. Mancano infatti circa 1.500 tessere per superare le 28.731 vendute nella stagione 2004/05, il terzo miglior risultato di sempre sotto l’attuale presidenza. Un traguardo che, con quasi due settimane ancora a disposizione, appare assolutamente alla portata.

Ultimi giorni per abbonarsi: la scadenza del 20 agosto

Per tutti i tifosi che non hanno ancora sottoscritto il proprio abbonamento, c’è tempo fino a mercoledì 20 agosto alle ore 23:59, data e orario in cui si concluderà questa fase della campagna. La società si riserva la possibilità di future riaperture nel corso della stagione, ma per assicurarsi il proprio posto fin dall’inizio e sostenere la squadra in ogni partita, l’invito è quello di non attendere. La spinta del pubblico dell’Olimpico sarà un’arma fondamentale per la nuova stagione.