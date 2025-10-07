Lazio, la decisione di Rovella spiazza la società. Il club non si aspettava questa gestione dell’infortunio, ma alla fine ha dovuto accettarla

Arrivano i verdetti dall’infermeria della Lazio, e sono verdetti che portano un colpo di scena e un sospiro di sollievo. La notizia più clamorosa riguarda Nicolò Rovella: il centrocampista ha deciso di non operarsi per la pubalgia che lo tormenta da settimane.

Nonostante un’operazione fosse già stata fissata per domani presso la clinica Quisisana, il giocatore, come riporta il Corriere dello Sport, non è mai stato pienamente convinto di finire sotto i ferri. Dopo giorni di riflessione, ha comunicato la sua scelta di proseguire con la terapia conservativa, nonostante le due settimane di cure precedenti non avessero dato i risultati sperati. Una decisione personale, che la società, dopo aver spinto per l’intervento, ha accettato passivamente. La sostanza, però, cambia poco nell’immediato: anche con le terapie, Rovella dovrà rimanere ai box per almeno un altro mese.

Un piccolo sospiro di sollievo, invece, arriva dalle condizioni del capitano, Mattia Zaccagni. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto ieri hanno scongiurato il pericolo peggiore: per lui si tratta di una lesione di primo grado all’adduttore. Un infortunio che lo costringerà comunque a uno stop di circa tre-quattro settimane, facendogli saltare le importantissime sfide contro Atalanta e Juventus. La speranza dello staff medico è di riaverlo a disposizione per la successiva partita contro il Pisa.

Per Sarri è un quadro in chiaroscuro: da un lato, il sollievo per un infortunio meno grave del previsto per il suo capitano; dall’altro, l’incertezza sulla piena guarigione del suo regista, che ha scelto la via più lunga e rischiosa per provare a tornare in campo.