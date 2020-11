E’ stata depositata la perizia sui 95 tamponi della Lazio. Anche la Procura FIGC attende gli esiti per la verifica sui protocolli

Depositata lunedì, presso la Procura di Avellino, la perizia sui 95 tamponi della Lazio sequestrati nelle scorse settimane.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, adesso si aspettano i riscontri dei Pm e anche la Procura Federale della FIGC attende di conoscere gli esiti per verificare i comportamenti della Lazio sui protocolli in vigore.