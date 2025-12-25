Lazio, countdown per Udine: aggiornamento su Isaksen mentre Sarri gestisce l’emergenza. Le ultime da Formello

Lazio, verso la trasferta di Udine: importanti novità su Isaksen. Tutti gli aggiornamenti sul momento biancoceleste

La Lazio si avvicina al prossimo impegno di campionato tra segnali incoraggianti e nuove criticità, in una fase della stagione in cui la gestione delle energie diventa cruciale. Maurizio Sarri può finalmente accogliere una buona notizia: Gustav Isaksen è ormai pronto a rientrare tra i convocati. Allo stesso tempo, però, il tecnico deve fronteggiare un’emergenza sempre più pesante a centrocampo, dove le alternative sono ridotte al minimo.

Il recupero dell’esterno danese rappresenta un rinforzo prezioso per il reparto offensivo. Isaksen ha superato la lesione all’adduttore sinistro e sarà disponibile per la trasferta di Udine, offrendo a Sarri una soluzione in più proprio mentre la mediana è in piena difficoltà: al momento gli unici giocatori utilizzabili sono Cataldi, Guendouzi e Belahyane. Per questo il tecnico sta valutando un cambio di modulo, con il possibile ritorno al 4-2-3-1 già visto tra fine settembre e inizio ottobre contro Genoa e Torino, così da alleggerire il lavoro delle mezzali e aumentare le rotazioni.

In caso di nuovo assetto, Castellanos resterebbe il riferimento centrale, con Noslin o Pedro sulla trequarti. Sulle fasce, Zaccagni è certo del posto a sinistra, mentre a destra il duello è tra Cancellieri e Isaksen, con il primo leggermente avanti nelle gerarchie. Le sedute di Natale e la rifinitura di Santo Stefano, entrambe fissate alle 10.30, saranno decisive per valutare la condizione del danese e capire se potrà partire titolare.

Le vere difficoltà, però, restano in mezzo al campo: Guendouzi e Basic sono squalificati, Rovella non ha ancora recuperato dall’infortunio, mentre Dele-Bashiru e Dia sono impegnati in Coppa d’Africa. Una situazione che obbliga Sarri a scelte forzate e a una gestione estremamente attenta delle risorse disponibili.

